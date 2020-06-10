РИАМО - 10 июн. В вечерний час пик в среду на дорогах Москвы образовались огромные пробки, загруженность движения выросла до девяти баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Серьезные заторы образовались в центре столицы. Пробки в обе стороны наблюдаются на улице Балчуг, на участке вдоль Раушской набережной, на Москворецкой набережной. Дороги сильно загружены на Покровском, Яузском и Чистопрудном бульварах.

Сложно проехать по Садовой-Спасской улице, по проспекту Академика Сахарова, по улице Маши Порываевой. Заторы наблюдаются также на участках Третьего транспортного кольца, МКАД и Садового кольца.

По прогнозу сервиса, в 19:00 загруженность дорог также будет составлять девять баллов, к 20:00 она снизится до семи баллов.