РИАМО - 10 июн. Подмосковные Домодедово (52 новых выявленных случая заражения Covid-19), Клин (39 новых выявленных случаев) и Шатура (38 случаев) лидируют по числу выявленных за стуки случаев заражения коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении регионального оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

За все время в Подмосковье выявили 46 457 случаев заболевания коронавирусом.

В Раменском городском округе за сутки выявили 37 случаев инфицирования, в Богородском городском округе - 36 случаев. По 27 новых случаев выявили в Рузе и Электростали, 26 – в Жуковском, 25 случаев – в Королеве, по 24 случая инфицирования коронавирусом – в Сергиевом Посаде и Ленинском.

В Пушкине выявили за сутки 23 случая заражения коронавирусом, в Одинцове и Истре – по 22 случая, в Серпухове – 19 случаев заражения, в Орехово-Зуевском округе – 18 новых инфицированных, в Реутове – 15 случаев заражения за сутки. В Егорьевске и Воскресенске выявили по 13 новых случаев Covid-19. В Павловском Посаде – 10.

В Щелкове, Люберцах и Наро-Фоминске выявили по девять случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Мытищах и Можайске – по восемь новых случаев. В Кашире и Солнечногорске – семь новых случаев инфицирования. В Зарайске, Долгопрудном и Химках выявили по шесть случаев за сутки. В Ступине, Рошали и Дмитрове – по пять случаев.

Также в Лобне, Коломне и Балашихе выявили по четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В Чехове, Озерах, Котельниках, Ивантеевке и Электрогорске выявили по три новых случая Covid-19. В Дзержинском, Дубне, Луховицах, Подольске, Протвине, Шаховской выявили по два новых случая заражения коронавирусом.

Кроме того, в Бронницах, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Лыткарине, Серебряных Прудах, Фрязине выявили по одному новому случаю.

Ни одного случая заражения не выявили во Власихе, Волоколамске, Звездном городке, Красноармейске, Лотошине, Молодежном, Пущине, Талдоме и Черноголовке.

В Подмосковье за все время провели 529 274 исследования на наличие коронавируса в организме. 13 419 человек выздоровели в регионе с начала пандемии.

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Текстовая трансляция

10 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более половины всех зараженных коронавирусом в Москве уже вылечились. Всего в мегаполисе на данный момент победили коронавирус 113 533 человека.

- Москва планирует вернуться к обычному режиму жизни в течение двух месяцев при условии соблюдения санитарных мер безопасности.

«Таким образом, если ситуация позволит, в течение двух месяцев мы практически полностью перейдем к нормальному режиму», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

- В Москве зафиксировали самое низкое число выявленных случаев Covid‑19 с 12 апреля. Число новых выявленных случаев коронавируса не превышает 1,2 тысячи.

- В Подмосковье не планируют снижать число детей в классах школ из‑за Covid‑19. В расписание будут внесены изменения, чтобы школьники меньше проводили времени друг с другом.

- За минувшие сутки в Московской области умерли еще 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число жертв пандемии в регионе составило 622 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8 404 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 новых случаев. В Москве - 1195 .

- После отмены самоизоляции большая часть россиян планирует вдоволь нагуляться.

Хотим узнать ваше мнение Чем вы планируете заняться в первую очередь после самоизоляции​? 31% Встречусь с родными и друзьями 31% Пойду в спортзал 31% Вдоволь нагуляюсь 31% Поеду на природу 31% Отправлюсь на шоппинг 31% Пойду искать работу 31% Ничего не буду делать Результаты

- В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.