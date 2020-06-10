РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. Жители подмосковных Люберец 11 июня смогут принять участие в онлайн-тренировках на портале «Живу спортом», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В четверг, 11 июня, на портале «Живу спортом» состоятся очередные тренировки в Zoom-формате. В 10:00 и 14:00 состоится тренировка по общей физической подготовке для детей», - говорится в сообщении.

В 11:00 пройдет тренировка по «Активному долголетию», а в 10:00, 14:00 и 19:00 - стретчинг. В 10:00 и 14:00 пройдет тренировка по кроссфиту. В 10:00, 14:00 и 19:00 пройдет тренировка по йоге.

Любой житель городского округа Люберцы может присоединиться к занятиям. Для этого необходимо выбрать тренировку из расписания, зарегистрироваться на портале живуспортом.рф, получить уникальную ссылку на Zoom-тренировку, подключиться согласно расписанию к Zoom-конференции и приступить к тренировке.

Занятия проходят в трех возрастных категориях: дети, взрослые, старше 55 лет. Проводят тренировки чемпионы России, мира и Европы по разным видам спорта, действующие члены сборной России и квалифицированные инструкторы.