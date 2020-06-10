РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 июн. В подмосковных Котельниках для жителей открылись библиотеки, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«С заботой о безопасности читателей библиотеки работают на прием и выдачу книг. Запись происходит заранее, чтобы не допустить ожидания и очередей», - говорится в сообщении.

Записаться на книговыдачу можно на сайте. Также запись ведется по телефонам: Центральная библиотека - 8(495)550-80-87; Филиал №1- 8(498)642-06-36; Филиал №2 - 8(495)558-13-18.

Если телефоны филиалов недоступны, можно воспользоваться телефоном Центральной библиотеки.

Библиотеки открыты только для посетителей в масках и перчатках.