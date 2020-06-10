РИАМО - 10 июн. Прокурор Москвы Денис Попов потребовал от руководства ГУВД столицы передать уголовное дело в отношении артиста Михаила Ефремова, ставшего участником смертельного ДТП, в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

«Органами предварительного расследования М. Ефремову предъявлено обвинение по статье 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек», - говорится в сообщении.

Попов потребовал обеспечить в установленные законом сроки выполнение всех необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного расследования.

Столичный прокурор также взял ход расследования на личный контроль, поручив обеспечить надзор за следствием и соблюдением процессуальных прав всех участников уголовного судопроизводства.

Вечером 8 июня Ефремов устроил крупное ДТП на Смоленской площади в столице. Grand Cherokee, за рулем которого был артист, выехал на встречку и врезался в фургон «Лада», водитель которого позже умер в больнице. Экспертиза показала, что актер был пьян.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Артиста поместили под домашний арест. Свою вину в произошедшем он признал.

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