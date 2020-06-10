РИАМО - 10 июн. Для жителей Балашихи 11 июня на парковке ТРЦ «Глобус» откроется бесплатный кинопаркинг, в репертуаре - новинки российского проката и классика зарубежного кино, трансляция начнется в 21:45, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Кинотеатр рассчитан на 150 мест с комфортным углом просмотра, всего парковка вмещает 300 автомобилей. Звук фильмов будет транслироваться на специальной fm-волне. Так, 11 июня на парковке «Глобуса» покажут российскую комедию «Марафон желаний» и культовый американский фильм «Бойцовский клуб», - говорится в сообщении.

Всего на парковках торговых центров Московской области будет функционировать 7 летних кинотеатров: в Балашихе, Домодедове, Солнечногорске, Пушкине, а также в парках Одинцовского округа и в атриуме «Нового Иерусалима» в Истре.

Все кинопоказы (по 2 фильма подряд) бесплатные и будут начинаться в 21:45.