РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. Сотрудники ГИБДД на дорогах в подмосковном Подольске с 12 по 14 июня будут особенно тщательно проверять водителей мототранспорта, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«В Подольске с 12 по 14 июня пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Мототранспорт». Для его проведения привлекут сотрудников ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области и инспекторов по делам несовершеннолетних УМВД России по городскому округу Подольск. Операция пройдет для стабилизации уровня аварийности и пресечения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, в том числе несовершеннолетних», - говорится в сообщении.

С начала 2020 года на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск произошло два ДТП, в которых пострадали водители мототехники. Незнание или пренебрежение правилами дорожного движения, в том числе нарушение скоростного режима, привело к печальным последствиям.

Кроме того, часто за руль садятся несовершеннолетние водители мопедов и скутеров, не имеющие права управления транспортным средством. При выявлении такого водителя автоинспекторы в обязательном порядке ставят в известность инспекцию по делам несовершеннолетних. Родителей малолетних нарушителей привлекают к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию. Им грозит предупреждение или штраф. Также за передачу мототранспорта несовершеннолетним, не имеющим право управления, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Скутером разрешается управлять с 16 лет только при наличии водительского удостоверения категории «М» и «А1», получить которое можно после обучения в автошколе. За управление двухколесным транспортом без водительского удостоверения мотоцикл ставят на штрафстоянку, а его водителю грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Также водители мототранспорта обязательно должны включать свет фар, ездить только по правой полосе в мотошлеме и мотоэкипировке. За езду без мотошлема нарушителю грозит штраф в размере 1 тысячи рублей. Если водитель скутера или мопеда управляет транспортным средством в состоянии опьянения, то ему грозит лишение водительского удостоверения и штраф в размере 30 тысяч рублей.