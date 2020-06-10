РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 июн. Красногорский филиал Музея Победы подготовил онлайн-программу к Дню России, который отметят 12 июня, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«В нашем музее уже давно сложилась добрая традиция проводить 12 июня специальные экскурсии, концерты, флешмобы. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией праздник впервые пройдет в онлайн-формате», – сообщила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

В 12:00 в соцсетях филиала начнется онлайн-брэйнринг для детей «Моя Россия». Гостей ждут 12 вопросов по истории нашей страны. Присылать свои ответы можно на почту музея или оставить в комментариях под видео. Первые пять участников, приславшие правильные ответы, будут награждены дипломами.

«Ведущими интеллектуальной игры станут дети от пяти до 10 лет. В завершение программы они прочтут стихотворения о России, подготовят композиции на тему праздника», - добавляется в материале.

Кроме того, виртуальные посетители увидят работы участников всероссийской акции «Цвета российского флага». Красочные снимки с триколором сделали жители Красногорска.