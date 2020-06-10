РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. Полицейские пресекли фиктивную постановку на учет 10 иностранных граждан в поселке Октябрьский подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» в рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ проверили одну из квартир, расположенную в доме в поселке Октябрьский.

«Установлено, что 48-летний мужчина осуществил постановку на миграционный учет 10 иностранных граждан, но мест для временного проживания им не предоставил. В отношении подозреваемого дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина в жилом помещении в Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Задержанный находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.