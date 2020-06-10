РИАМО - 10 июн. Вечером в среду на дорогах столицы образовались серьезные заторы, загруженность движения оценивается в семь баллов из десяти, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы образовались на ряде участков МКАД, на Садовом и Третьем транспортном кольцах. Пробки наблюдаются также на некоторых участках Щелковского и Калужского шоссе.

Центр Москвы вечером в среду сильно загружен – есть заторы на Лубянском проезде, улицах Большая Лубянка, Большая Дмитровка, Тверская, 1-я Тверская-Ямская, на участке Нового Арбата.

По прогнозу сервиса, в 19:00 загруженность дорог вырастет до восьми баллов, а после 22:00 – снизится до двух баллов.

Ранее в Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска.