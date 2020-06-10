РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 июн. В городском округе Мытищи привели в порядок объекты, расположенные вдоль вылетных магистралей, сообщается на сайте администрации горокруга.



За неделю Госадмтехнадзор добился приведения в порядок 19 объектов вдоль вылетных магистралей Подмосковья. Всего с начала года устранено 574 нарушения, выявленных инспекторами ведомства вдоль вылетных трасс.

«Наибольшее количество нарушений устранено вдоль Волоколамского шоссе - Истра, Дмитровского - Дмитров, Мытищи, Пятницкого - Красногорск, Носовихинского - Реутов, Щелковского - Щелково, Ярославского - Пушкино. Инспекторы проверяют состояние придорожной инфраструктуры с точки зрения соблюдения хозяйствующими субъектами областных правил чистоты, порядка и благоустройства», - говорится в сообщении.

Благодаря сотрудникам ведомства было приведено в порядок 7 территорий, прилегающих к объектам в полосах отвода, 5 остановочных павильонов, ликвидировано 5 незаконно установленных информационных средств, скошена трава и удалено сухостойное аварийное дерево.

«Благодаря действиям государственных административно-технических инспекторов Московской области, устранены различные нарушения в содержании 19 объектов, расположенных вдоль вылетных автотрасс Подмосковья», - отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.