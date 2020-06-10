РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. В городском округе Люберцы в плановом режиме продолжается ремонт автомобильных дорог, всего уже отремонтировали восемь дорог, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

На всех объектах неукоснительно соблюдается стандарт по организации работы.

«В этом году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в городском округе Люберцы будут отремонтированы 34 автодороги общей площадью 119 213 квадратных метров. На 21 объекте приступили к работам, на восьми дорогах ремонт уже завершен», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что адресный перечень был составлен с учетом обращений жителей и голосования на портале «Добродел». Список дорог, вошедших в программу ремонта, можно посмотреть на сайте: www.люберцы.рф.

«Полностью завершить работы планируем во второй половине июля», – добавил Ружицкий.