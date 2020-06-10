РИАМО - 10 июн. В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации полагают, что запланированного повышения тарифов летом 2020 года может не произойти, сообщает Nation News.

Как отметил глава Минстроя РФ Владимир Якушев, уже озвучивались инициативы не поднимать с 1 июля тарифы ЖКХ.

«По его словам, сегодня есть предложение о том, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы на пользование услугами ЖКХ для населения», - говорится в сообщении.

Якушев также отметил, что в случае если данная инициатива получит поддержку, то отрасли ЖКХ может грозить недофинансирование.