РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 июн. В микрорайоне Ново-Сырово подмосковного Подольска начали обрезать и кронировать деревья, сообщается в группе «МУП ДЕЗ-г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Содержание и благоустройство дворовых территорий – одна из приоритетных задач МУП горокруга Подольск «ДЕЗ». Сотрудники отдела благоустройства совместно с отделом главного механика проводят кронирование и санитарную обрезку деревьев. Порубочные остатки измельчают и утилизируют», – говорится в сообщении.

В настоящее время делают санитарную обрезку деревьев на улице Банная у дома №4.