РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 10 июн. В отделах МФЦ городского округа Люберцы изменится график работы в связи с государственными праздниками и мероприятиями, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Одиннадцатое июня - предпраздничный день, время работы уменьшается на один час: с 8:00 до 19:00. 12 июня - День России - нерабочий праздничный день», - говорится в сообщении.

Также в МФЦ нерабочими днями объявлены 24 июня и 1 июля.

24 июня состоится военный парад и артиллерийский салют в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и парада Победы 24 июня 1945 года.

Первого июля пройдет общероссийское голосование по вопросу поправок в Конституцию РФ.