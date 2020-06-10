РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 июн. Сосудистый центр городской клинической больницы Мытищ возобновил работу в среду, с утра в центр были доставлены первые пациенты, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«В среду возобновил свою работу региональный сосудистый центр Мытищинской городской клинической больницы, который ранее был перепрофилирован под лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Уже с утра в центр были доставлены первые пациенты с острым коронарным синдромом», - говорится в сообщении.

Перед открытием в региональном сосудистом центре была проведена заключительная дезинфекция помещений.