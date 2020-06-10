РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 июн. Активисты посадили 35 сосен в одном из дворов на Школьной улице в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В среду во дворе домов №№7, 8 и 9 по улице Школьной члены местного отделения партии «Единая Россия», депутаты окружного совета депутатов, молодогвардейцы, юные парламентарии, а также местные жители приняли участие в экологической акции.

«Добровольцы посадили 35 полутораметровых сосен в рамках партийного проекта «Городская среда», главной целью которого является создание комфортной, безопасной и современной городской среды», - говорится в сообщении.

Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Любовь Кузякина отметила, что инициатива проведения экоакции нашла поддержку у многих неравнодушных горожан.