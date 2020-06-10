РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 июн. В подмосковных Котельниках от клещей обработали 20 гектаров лесопарков, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В среду на территориях Кузьминского и Томилинского лесопарков проведены работы по акарицидной обработке от клещей. Перед началом проведения работ были размещены информационные объявления о проведении обработки на данных территориях, а также натянуты предупредительные ленты.

«Всего обработано восемь гектаров в Кузьминском лесопарке и 12 гектаров в Томилинском. Акарицидная обработка проведена средством «ЮРАКС». Данный препарат не имеет острого длительного остаточного действия и запаха, а также разрешен к применению на территории РФ, зарегистрирован и сертифицирован в установленном порядке», - говорится в сообщении.

Следующая плановая обработка будет осенью.