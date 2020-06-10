РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 июн. Представители общественной палаты Балашихи и местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» подарили воспитанникам детского дома «Непоседы»в Балашихе клубнику, абрикосы и необычные раскраски, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В преддверии Дня России «Молодая Гвардия» и Общественная палата Балашихи приехали в гости в детский дом «Непоседы», чтобы поздравить воспитанников одновременно с прошедшим Днем защиты детей и предстоящим праздником. В подарок мы привезли воспитанникам клубнику, абрикосы и раскраски», – сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Идея раскраски «Раскрась Московскую область новыми цветами» принадлежит молодогвардейцам.

По словам руководителя молодогвардейцев Балашихи Алексея Егорова, это интерактивная раскраска, где есть интересные факты о Подмосковье.

«То, что мы привезли сегодня – это демо-версия, которую сделали ко Дню защиты детей. Полная версия раскраски, где будут собраны факты о каждом муниципальном образовании области, будет готова к 1 сентября», подчеркнул Егоров.

Все желающие могут скачать раскраску в группе «Молодой гвардии» в соцсети «ВКонтакте» и распечатать для своих детей.

Директор детского дома «Непоседы» Наталья Курышова поблагодарила представителей Общественной палаты и «Молодой гвардии» за внимание и заботу.

«Это, в первую очередь, внимание, это забота о детях, это очень приятно и ребятам, и нам. И то, что сейчас привезли первые фрукты – это здорово, потому что у нас нет такой возможности самостоятельно это купить, и мы с радостью их развезем нашим детям», – заключила Курышова.

На период пандемии коронавируса воспитанников детского дома распределили по семьям сотрудников и кандидатов в усыновители. Начиная с 1 июля дети начнут постепенно возвращаться в «Непоседы».