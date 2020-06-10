РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 июн. В подмосковном Реутове в ходе рейда по пресечению фактов нарушения перевозки детей сотрудники ГИБДД проверили 85 автомобилей, нарушителей выявлено не было, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«В среду с 14:00 до 16:00 часов по адресу: городской округ Реутов, Юбилейный проспект, дом №2А, сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир», в ходе которого было проверено 85 автомобилей, нарушений не выявлено», – говорится в сообщении.

Мероприятие проводилось в целях выявления и пресечения фактов нарушения водителями перевозки детей без детских удерживающих устройств в автомобиле.

Госавтоинспекторы напоминают водителям, что перевозка детей от 7 до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.

«Помните, что водитель, который везет в своем автомобиле ребенка, должен быть вдвойне внимательным и осторожным! Строго соблюдайте ПДД, скоростной режим и не совершайте необдуманных маневров», - заключается в материале.