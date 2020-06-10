РИАМО – 10 июн. Официальный курс рубля на 11 июня снизился по отношению к евро, курс евро составил 77,922 рубля, сообщает Газета.ru.

Евро вырос на 57,48 копейки.

«Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 11 июня, повысилась, по сравнению с показателем на 10 июня, на 22,78 копейки, составив 72,805 рубля», – говорится в материале.

Официальный курс доллара к рублю сократился на 5,62 копейки и составил 68,618 рубля.