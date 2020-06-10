РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 июн. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили четыре новых случая Covid-19, общее число инфицированных в округе составляет 1 380 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.
В Подмосковье за сутки зафиксировали 735 новых случаев заражения Covid-19.
«На данный момент в Московской области зарегистрировали 46 457 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 13 419 человек выписали домой из стационаров, 622 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 380 случаев инфицирования зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.
В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.
Текстовая трансляция
10 ИЮНЯ
- Более половины всех зараженных коронавирусом в Москве уже вылечились. Всего в мегаполисе на данный момент победили коронавирус 113 533 человека.
- Москва планирует вернуться к обычному режиму жизни в течение двух месяцев при условии соблюдения санитарных мер безопасности.
- В Москве зафиксировали самое низкое число выявленных случаев Covid‑19 с 12 апреля. Число новых выявленных случаев коронавируса не превышает 1,2 тысячи.
- В Подмосковье не планируют снижать число детей в классах школ из‑за Covid‑19. В расписание будут внесены изменения, чтобы школьники меньше проводили времени друг с другом.
- За минувшие сутки в Московской области умерли еще 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число жертв пандемии в регионе составило 622 человека.
- За сутки в России зарегистрировали 8 404 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 новых случаев. В Москве - 1195 .
- После отмены самоизоляции большая часть россиян планирует вдоволь нагуляться.
Чем вы планируете заняться в первую очередь после самоизоляции?
- В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.
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