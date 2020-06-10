РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 июн. Спортивные комплексы Котельников готовятся приступить к работе в новом формате после снятия ограничений, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«По распоряжению временно исполняющего полномочия главы Котельников Сергея Жигалкина, согласно стандарту по организации работы спортивных объектов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, проводится подготовка «Спорткомплекса Котельники» к работе в новых условиях», - говорится в сообщении.

Также готовят к введению в эксплуатацию второй ФОК, хоккейные коробки, стадионы, воркаут-площадки.