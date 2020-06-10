РИАМО - 10 июн. Образования скоплений воды из-за ливня на столичных улицах в настоящий момент не наблюдается, дежурные бригады готовы в случае необходимости выехать на улицы, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы «Мосводостока».

Ранее на Москву обрушился тропический ливень, местами прошел град, прогремела гроза.

«В настоящее время в некоторых районах Москвы наблюдается интенсивный, но кратковременный летний дождь. В ближайшее время ожидается, что дождь закончится. Никаких происшествий и образования скоплений воды в настоящее время нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что бригады и техника «Мосводостока» всегда готовы в случае необходимости выехать на улицы города.