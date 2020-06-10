РИАМО-10 июн. При выборе клубники важно обращать внимание на ее цвет, яркость и равномерную окраску, желательно покупать ягоды, собранные не более трех дней назад, сообщила диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Маргарита Арзуманян.

«Надо обращать внимание на цвет клубники. Чем темнее окраска ягоды, тем больше в ней растительного пигмента антоциана <…>. Он активно борется со свободными радикалами <…>, обладает противовоспалительным эффектом. Яркие ягоды, выращенные на солнце, также содержат существенно больше витамина С, который является мощным антиоксидантом», – сказала эксперт в эфире радио Sputnik.

Арзуманян добавила, что у клубники обязательно должна быть плодоножка. Это свидетельствует о том, что ягоду недавно сорвали с грядки, а значит, она сохранила свои питательные вещества. Желательно покупать клубнику, которую выращивали без пестицидов. Если на плодоножке есть белая полоска, то ягоду точно обрабатывали химикатами.

В день взрослый человек может съедать один-два стакана клубники, что составляет примерно 250-300 граммов. Однако больше полкилограмма ягоды в сутки съедать не нужно.

Клубника способна вызвать аллергическую реакцию за счет того, что ягода провоцирует выработку гистамина, однако такая реакция будет ложной. В то же время клубника может вызывать и настоящую аллергию. В зоне риска находятся те люди, у которых выявили аллергию на пыльцу деревьев.

Диетолог подчеркнула, что по статистике ВОЗ 28% людей не переносят клубнику, и у большинства аллергическая реакция может проявиться уже во взрослом возрасте. Поэтому очень важно начинать с небольших порций и следить за реакцией организма.