РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. Жители подмосковных Люберец могут задать вопросы 18 июня о проведении Единого государственного экзамена в 2020 году, обратившись на горячую линию, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«18 июня пройдет горячая линия, посвященная проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году. Она начнется в 10:00 в Ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки», - говорится в сообщении.

Горячая линия будет транслироваться в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».На вопросы выпускников, их родителей и учителей ответит временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Будут обсуждать темы проведения ЕГЭ в основной и дополнительный периоды 2020 года, изменений в расписании и процедуре проведения экзаменов, содержания экзаменационных материалов, дополнительных мер, которые будут приняты в пунктах проведения экзаменов для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Также обсудят процедуру апелляции и пересдачи ЕГЭ в 2020 году.

Вопросы по данным темам уже принимаются по электронной почте ege2020@obrnadzor.gov.ru и в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте». Также вопросы можно будет задать в социальной сети «ВКонтакте» во время прямого эфира горячей линии.