РИАМО - 10 июн. Руководитель московского ГБУ «Ритуал» Артем Екимов рассказал, какие меры безопасности принимаются на столичных кладбищах, которые теперь можно свободно посещать гражданам после отмены режима самоизоляции.

Он отметил, что учреждение возобновило оказание административных услуг в полном объеме в офлайн-режиме. Эти услуги включают в себя регистрацию, перерегистрацию ответственности за захоронение, предоставление справок и выписок, оказание консультационных услуг, выдачу разрешений на установку надмогильных сооружений.

«Несмотря на эту открытость, мы продолжаем применять все требуемые соответствующими постановлениями Роспотребнадзора предупредительные меры. В административных помещениях применяются дезинфицирующие средства, в контактных зонах — в первую очередь», — сказал Екимов.

Он подчеркнул, что все сотрудники ГБУ «Ритуал» оснащены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Также обеспечены все меры для соблюдения социальной дистанции посетителями.

«Вместе с тем мы рассчитываем и на проявление здравого смысла посетителями кладбищ в части их соблюдения ровно тех же требований: социального дистанцирования, предупреждения каких-либо контактов, которые могут повлечь распространение коронавируса», — отметил Екимов.

Глава «Ритуала» добавил, что возможность получения онлайн-услуг также сохраняется.

«Все дистанционные услуги, особенно с учетом стабильного спроса на них, сохраняются», — резюмировал Екимов.

С 9 июня в столице отменили режим самоизоляции, который был введен из-за распространения Covid-19.

Ранее массовое посещение кладбищ было запрещено — они были открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах.

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Текстовая трансляция

10 ИЮНЯ

- Более половины всех зараженных коронавирусом в Москве уже вылечились. Всего в мегаполисе на данный момент победили коронавирус 113 533 человека.

- Москва планирует вернуться к обычному режиму жизни в течение двух месяцев при условии соблюдения санитарных мер безопасности.

«Таким образом, если ситуация позволит, в течение двух месяцев мы практически полностью перейдем к нормальному режиму», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

- В Москве зафиксировали самое низкое число выявленных случаев Covid‑19 с 12 апреля. Число новых выявленных случаев коронавируса не превышает 1,2 тысячи.

- В Подмосковье не планируют снижать число детей в классах школ из‑за Covid‑19. В расписание будут внесены изменения, чтобы школьники меньше проводили времени друг с другом.

- За минувшие сутки в Московской области умерли еще 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число жертв пандемии в регионе составило 622 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8 404 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 новых случаев. В Москве - 1195 .

- После отмены самоизоляции большая часть россиян планирует вдоволь нагуляться.

Хотим узнать ваше мнение Чем вы планируете заняться в первую очередь после самоизоляции​? 31% Встречусь с родными и друзьями 31% Пойду в спортзал 31% Вдоволь нагуляюсь 31% Поеду на природу 31% Отправлюсь на шоппинг 31% Пойду искать работу 31% Ничего не буду делать Результаты

- В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.