РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 июн. Более 48 тысяч медицинских масок раздадут пенсионерам и малообеспеченным семьям городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил организовать бесплатную раздачу медицинских масок. Их раздадут неработающим пенсионерам, получающим региональную социальную доплату к пенсии, и малообеспеченным семьям, которые состоят на учете в Мытищинском управлении социальной защиты населения и получают доплаты до прожиточного минимума и детские пособия.

«В городском округе Мытищи предусмотрено раздать более 48 тысяч масок: для пенсионеров - свыше 5 тысяч наборов по шесть масок в каждом; для семей - 880 наборов по 20 масок. Волонтеры уже начали выдавать медицинские маски малообеспеченным семьям. Также скоро поступят маски для неработающих пенсионеров, получающих региональную социальную доплату. Как только партия масок поступит, проинформируем где и когда их можно будет получить», - говорится в сообщении.

Ношение медицинских масок в общественных местах остается обязательным требованием. Данная мера безопасности действует в связи с предписанием главного государственного санитарного врача по Московской области. Она направлена на снижение риска распространения коронавирусной инфекции.