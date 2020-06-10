РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. Учреждения культуры городского округа Люберцы подготовили для интернет-пользователей дистанционные игры и викторины, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Опубликован перечень онлайн-мероприятий на текущую неделю. Так, 10 июня в 19:00 в аккаунте @kc_domoficerov состоится интеллектуальная игра «Найди-ка», - говорится в сообщении.

11 июня в 9:00 в аккаунте @lubermvk состоится онлайн-викторина на тему искусства. В 11:00 в аккаунте @cbslubertsy пройдет видеовикторина об истории Кремля.



