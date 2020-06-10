РИАМО - 10 июн. Центр управления регионом продолжает демонстрировать свою эффективность в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



«С Центром управления регионом <...> как и везде, где есть «цифра», эффективность управления растет, жизнь людей становится комфортнее», — сказал Воробьев в ходе селекторного совещания по IT с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что система обеспечивает контроль за всеми сферами управления — от здравоохранения и образования до ЖКХ и мусорной отрасли.

«Для нас было жизненно важно защититься перед вами (президентом — ред.), показать, как работает система», — заключил Воробьев.

Владимир Путин ознакомился с работой Центра управления регионом в доме правительства Московской области 30 января.

Центр управления регионом создали в Подмосковье в соответствии с указом президента России. Его открыли в конце 2018 года. ЦУР «знает» обо всем, что происходит в Московской области. Его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни региона. Информация в штаб поступает из системы «Добродел», соцсетей, интернет-приемных и так далее.

ЦУР представляет собой межведомственную рабочую группу, состоящую из 30 профильных ведомств правительства Московской области. Работа центра предполагает создание тепловой карты проблем, выявление точек напряженности, оперативное доведение проблем до исполнителей и предотвращение аналогичных проблем в будущем.