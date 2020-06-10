РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. В подмосковных Люберцах для голосования по поправкам в Конституцию РФ определили около 170 мест, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

С 25 июня по 1 июля пройдет общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

«В округе организованы 167 мест для голосования. Для граждан, которые не смогут прибыть на участок, предусмотрены дополнительные возможности: благодаря сервису «Мобильный избиратель» можно проголосовать на любом избирательном участке в любом регионе РФ. Чтобы это сделать, необходимо заранее подать заявление», - сказал Ружицкий.

Жители городского округа могут подать заявление до 14:00 21 июня одним из способов: на портале госуслуг, в МФЦ, в ТИК по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, а с 16 июня - в участковой комиссии.

Подробнее о порядке голосования по поправкам в Конституцию можно узнать на сайте ЦИК www.cikrf.ru или по телефону избирательных комиссий Люберец 8(498) 553-99-72.