РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. В подмосковном Подольске управляющая компания начала герметизировать межпанельные швы (МПШ) в многоквартирных домах, работы идут на бульваре 65-летия Победы, сообщается в группе «Муп Дез-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В целях недопущения появления сквозных трещин, плесени и разрушения плит штатные специалисты МУП горокруга Подольск «ДЕЗ» герметизируют МПШ в многоквартирных домах обслуживаемого жилого фонда», - говорится в сообщении.

В настоящее время герметизируют швы в многоквартирном доме по адресу: бульвар 65-летия Победы, 12/1.