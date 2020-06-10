РИАМО - 10 июн. «Яндекс.Еда» провела исследование и выяснила, окрошка с какой заправкой наиболее популярна в России и в каком городе окрошка самая дорогая, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы сервиса.

Сервис доставки «Яндекс.Еда» проанализировал меню ресторанов, сотрудничающих с платформой по всей стране. Оказалось, что абсолютные лидеры по потреблению окрошки - Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Новосибирск, Екатеринбург и Воронеж.

«Порция окрошки обходится россиянам в среднем в 225 рублей. Самую дорогую окрошку готовят в ресторане авторской кухни на северо-западе Москвы - двухлитровая порция на пятерых здесь обойдется в 2 тысячи рублей. А наиболее доступный вариант нашелся в небольшом кафе в Магнитогорске - 30 рублей за порцию, правда всего за 100 граммов», - сказал собеседник агентства.

По его словам, подавляющее большинство россиян предпочитают окрошку на квасе, а не на кефире. Рестораны также заправляют окрошку минеральной водой, айраном и йогуртом. Помимо привычных вариантов блюда с ветчиной и колбасой, некоторые заведения подают окрошку с перцем чили, лососем и камчатским крабом.

Заказать окрошку из ресторанов можно в приложениях «Яндекс», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Такси» для Android и iOS, а также на сайте. В Москве и Санкт-Петербурге сделать заказ можно и в «Яндекс.Лавке».