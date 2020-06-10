РИАМО - 10 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил поддержки у президента России Владимира Путина в дальнейшей цифровизации государственных и муниципальных услуг.

Всего в стране оказывается около 450 государственных услуг, при этом 50 из них до сих пор доступны только в бумажном формате. Например, для получения инвалидной коляски нужно собрать шесть бумажных документов, что не очень удобно, уточнил Воробьев.

«Большая просьба, чтобы мы, в том числе в рамках рабочей группы Госсовета, а я ее возглавляю на основании вашего указа, смогли как можно быстрее уйти от бумажных аналогов и полностью перейти в «цифру». Это удобно людям, дешевле и безусловно актуально для всех сфер управления», — сказал Воробьев в ходе селекторного совещания по IT с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что дальнейшая цифровизация государственных и муниципальных услуг зачастую требует изменений в федеральном законодательстве.

«Мы активно участвуем в изменении законодательных актов, чтобы уйти от бумаги, например, чтобы <...> записать ребенка в школу, до сих пор существует правило, которое заставляет родителей приходить лично в школу, чтобы зарегистрироваться. Все это можно делать совершенно спокойно (дистанционно — ред.), оптимизировав требования в законах или подзаконных актах», — заключил Воробьев.