РИАМО - 10 июн. Благодаря внедрению единой транспортной карты «Стрелка» за пять лет доля безналичных платежей за проезд в Подмосковье выросла до 90-95%, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы серьезно работаем в рамках ГЧП (государственно-частного партнерства – ред.). В 2015 году все автобусные перевозки на 95% были в «серой» схеме — за наличные деньги. Сегодня карта «Стрелка» позволяет 90-95% всех платежей видеть через безнал», — сказал Воробьев в ходе селекторного совещания по вопросам IT с президентом РФ Владимиром Путиным.

Губернатор отметил, что серьезную поддержку в этой сфере оказывает Сбербанк. В регионе реализуются и другие удобные сервисы, например, «Умная платежка».

«С ребятами из Питера, позже «Ростелеком» купил эту программу, внедрили «Школьный дневник». <...> У нас 900 тысяч ребят учится, каждого можно посмотреть, кто учится хорошо, кто очень хорошо», — заключил Воробьев.