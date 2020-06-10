РИАМО - 10 июн. Мосгордума в среду в первом чтении приняла законопроект о проведении в столице эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования, передает корреспондент РИАМО.

«Предусматривается создание специальной участковой избирательной комиссии, использоваться будет сайт Мосуслуг. Избиратель должен будет подать заявление на том же сайте. Специальное программное обеспечение портала посредством шифрования сохранит тайну голосования избирателя», — сказал председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Председатель комиссии столичного парламента по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов добавил, что в настоящий момент большинство государственных услуг в Москве, а также в России переведены в электронный формат.

Он подчеркнул, что этот фактор ускорил процесс оформления всех необходимых документов — практически исчезла необходимость посещения различного рода организаций.

«Выборы как основополагающий институт участия граждан в политическом процессе также трансформируются. Постоянно внедряются новые технологические решения, позволяющие расширить реализацию избирательных прав граждан», — подчеркнул Козлов.

В пояснительной записке добавляется, что дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате в сроки, определяемые городской комиссией. А избиратели смогут сами выбрать формат своего участия.