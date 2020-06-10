РИАМО - 10 июн. Мосгордума в среду в первом чтении приняла законопроект о проведении в столице эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования, передает корреспондент РИАМО.
Председатель комиссии столичного парламента по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов добавил, что в настоящий момент большинство государственных услуг в Москве, а также в России переведены в электронный формат.
Он подчеркнул, что этот фактор ускорил процесс оформления всех необходимых документов — практически исчезла необходимость посещения различного рода организаций.
«Выборы как основополагающий институт участия граждан в политическом процессе также трансформируются. Постоянно внедряются новые технологические решения, позволяющие расширить реализацию избирательных прав граждан», — подчеркнул Козлов.
В пояснительной записке добавляется, что дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате в сроки, определяемые городской комиссией. А избиратели смогут сами выбрать формат своего участия.
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