РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 июн. В ночь на среду в микрорайоне Заря Балашихи загорелся автомобиль, возгорание ликвидировали менее чем за 20 минут, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«10 июня 2020 года в 2:12 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Заря, улица Московская, дом №23. В 2:29 пожар был ликвидирован», - говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлекались четыре человека и одна единица техники.