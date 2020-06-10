РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. В подмосковном Подольске в рамках акции «Спасибо врачам» от ВПП «Единая Россия» медикам стали доставлять питьевую воду, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках акции «Спасибо врачам» от ВПП «Единая Россия» медикам городского округа Подольск стали доставлять питьевую воду «Черноголовская».

«Сегодня основной фронт работ переместился в больницы, где много пациентов, которым нужна хорошая вода, много врачей, которые работают, как мы знаем, в условиях повышенной сложности. Они работают в неудобных костюмах, часто испытывают потребность в воде, им важно понимать, что они не одиноки, что мы ценим их труд и у них есть наша поддержка», - сказал депутат фракции «Единая Россия», муниципальный куратор партийного проекта «Здоровое будущее», секретарь ППО «Медицинский» Александр Скобенников.

Волонтерский центр «Единой России» городского округа Подольск собирает заявки от медучредждений и совместно с производителем доставляет воду в больницы и на станции скорой помощи округа.

Акцию организовали по инициативе председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова. Передача воды в больницы области является ее важной частью.