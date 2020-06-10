РИАМО - 10 июн. Срок получения разрешения на строительство возможно сократить в 1,5 раза — до 10 месяцев, но для этого требуются законодательные изменения, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Чтобы выйти на стройку, нужно было 36 месяцев. Мы оцифровали процесс получения услуг, сейчас сократили до 16 месяцев. Следующая задача — получить разрешение на стройку за 10 месяцев. Для этого нужны заметные изменения на федеральном уровне», — сказал Воробьев в ходе селекторного совещания по IT с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что всего для этого необходимо получить 19 федеральных и девять региональных услуг.