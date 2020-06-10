РИАМО - 10 июн. В столице спасатели пожарно-спасательной станции «Кузьминки» вытащили на берег двух утопающих – мужчину и женщину, пострадавшим оказали первую помощь, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Потерпевшие находились в 15 метрах от берега, когда им на помощь пришли спасатели Виталий Величков и Евгений Гапонов.

«Пострадавших доставили на спасательную станцию и оказали первую помощь. Со слов спасенных, отдыхая в парке, женщина решила искупаться, зашла в воду, но не рассчитала своих сил и стала тонуть. Услышав крики о помощи, на выручку поплыл мужчина, но не смог помочь, так как сам начал тонуть. В итоге обоих уже спасали профессиональные спасатели», – отмечается в материале.

Пострадавших осмотрели медики, мужчина и женщина отказались от госпитализации. Граждан передали полицейским для проведения профилактических мероприятий.

Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах предупреждают жителей города об опасности купания в запрещенных местах, а также напоминают, что нужно соблюдать меры безопасности на водных объектах.