РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 июн. Более 35 тысяч защитных масок бесплатно выдадут отдельным категориям жителей в подмосковном Красногорске, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«Отдельные категории красногорцев получат 35,5 тысяч масок. Средства индивидуальной защиты выдадут неработающим пенсионерам, получающим региональную социальную доплату к пенсии, и малообеспеченным семьям, которые получают доплаты до прожиточного минимума и детские пособия», - говорится в сообщении.

Бесплатная раздача медицинских масок проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Списки сформированы автоматически по базе данных Минсоцразвития региона.

«В соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по Московской области ношение медицинских масок в общественных местах является обязательным требованием», - заключается в материале.