РИАМО - 10 июн. Подготовка IT-специалистов является одним из приоритетных направлений работы для подмосковных властей, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы очень внимательно подходим к поиску преподавателей со школы, где ребята, которые увлекаются программированием, могут получить первые навыки. Плюс мы с «Ростелекомом» в Красногорске и Королеве создали два учебных заведения, где обучаем и программистов, и аналитиков, которые в таком партнерстве выдают эффективный и важный продукт», — сказал Воробьев в ходе селекторного совещания по IT с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что IT-кадры пользуются высоким спросом на рынке труда, в частности, в сфере интернет-торговли.

«Ребята всегда при деле и хорошие деньги зарабатывают», — заключил Воробьев.