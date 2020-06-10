РИАМО - 10 июн. На Звенигородском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей, в результате аварии две машины перевернулись, пострадали два человека, сообщается в Twitter-аккаунте столичного управления ГИБДД.

«Примерно в 14:20 на Звенигородском шоссе у дома 28 по направлению движения в сторону центра произошло столкновение пяти единиц транспортных средств. <...> В ДТП пострадали двое — водитель и пассажир такси», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, у пострадавших незначительные травмы.

Обстоятельства происшествия в настоящий момент выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

На данном участке шоссе движение ограничено по двум полосам из четырех.

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