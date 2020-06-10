РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 июн. «Мособлгаз» завершил комплекс строительных мероприятий, который позволил подать газ на котельную жилого комплекса «Новое Павлино» в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Котельная будет снабжать теплом многоэтажную многоквартирную застройку из 5 корпусов, в которой будут проживать более 8,5 тысячи человек.

«В рамках заключенного с застройщиком договора на технологическое присоединение «Мособлгаз» выполнил проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы, построив газовые сети протяженностью более 1,6 километра. Специалисты предприятия осуществили врезку нового газопровода и пуск газа», - говорится в сообщении.