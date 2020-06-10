РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. На улице Школьной в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска начали благоустраивать дворы, там заменят асфальт на площади 959 квадратных метров и обустроят парковки, сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Депутаты фракции «Единая Россия» в совете депутатов Подольска Олег Паскарь и Елена Долженко, отвечающие за реализацию партийного проекта «Городская среда» на территории округа, совместно заместителем начальника ТУ «Климовск» Романом Ермаковым провели выездную проверку работ по благоустройству дворов по улице Школьной.

«Планируется выполнить следующие виды работ: ремонт асфальтового покрытия на 959 квадратных метрах; обустройство парковочного пространства на 327 квадратных метрах; установка 401 дорожного и 194 садового борта; ремонт тротуара площадью 140 квадратных метров и подходов к подъездам; обустройство асфальтового покрытия площадью 420 квадратных метров вблизи мусоросборочной площадки», - говорится в сообщении.

В результате проверки подрядчику сделали ряд замечаний, в том числе по уклону для стока воды. После выполнения всех работ проживание в домах на улице Школьной станет более комфортным.