РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. Юнармейцы подмосковных Люберец в рамках акции «Помощь пожилым и одиноким людям» оказывают адресную помощь во время пандемии, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Юнармейский отряд «Пламя» городского округа Люберцы запустил акцию «Помощь пожилым и одиноким людям» в рамках Московского областного проекта «Связь поколений». В условиях пандемии, соблюдая все меры безопасности, юнармейцы оказывают адресную помощь пожилым людям и ветеранам Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Юнармейцы надеются, что их инициативу подхватят члены движения из других образовательных организаций Московской области и продолжат помогать социально незащищенным слоям населения.