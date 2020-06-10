РИАМО – 10 июн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства намеревается лично принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию страны 24 июня, передает Газета.ru.

«Он может проголосовать в один из семи дней, но пока он планирует принять участие в голосовании», – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин рассчитывает принять участие в голосовании лично, а не в электронном формате.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля. Участвовать можно как очно, так и в онлайн-режиме. Электронное голосование пройдет 25 июня. Для участия в дистанционном голосовании необходимо подать заявление в электронном формате через портал госуслуг. Опция доступна с 5 июня для жителей Москвы и Нижегородской области.

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