РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 июн. Врачи государственной ветеринарной службы Московской области ГБУВ МО «Терветуправление №2» в городском округе Мытищи приняли роды у кошки с помощью кесарева сечения, сообщается в Instagram-аккаунте ГБУВ МО «Терветуправление №2».

«Ночное спасение кошки и котят прошло успешно. В Мытищинскую ветеринарную станцию обратился клиент с кошкой. У пациента (у кошки - ред.) зарегистрировали нарушение дыхательной функции. Доктора приняли решение провести родовспоможение с кесаревым сечением», - говорится в сообщении.

Операция прошла удачно, на свет появились шесть котят.