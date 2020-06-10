РИАМО - 10 июн. Страховой Дом ВСК совместно с крупнейшим инвестиционно-строительным холдингом ГК «А101» предлагают покупателям недвижимости программу страхования, которая позволяет получить дополнительную уверенность и защиту на случай потери работы, говорится в сообщении пресс-службы страховой компании.

«При увольнении по сокращению штата или вследствие ликвидации работодателя, страховое покрытие в размере до 60 тысяч рублей в месяц поможет обеспечить финансовую поддержку на время поиска новой работы», — отмечается в материале.

Полисы получают все покупатели квартир, вне зависимости от того, использовались ли для покупки заемные средства. Оплату полисов ГК «А101» берет на себя — они будут выдаваться с 15 июня.

«Валютные колебания и эпидемия коронавируса отразились на активности покупателей жилья. Многие люди откладывают запланированную покупку, поскольку не уверены в своих будущих доходах, возможности обслуживать ипотечный кредит или рассрочку. Наша программа с одним из лидеров рынка страхования поможет вернуть уверенность на время, пока экономическая ситуация стабилизируется», — подчеркнула коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.

Для получения страховой выплаты необходимо предоставить соответствующую справку из органов службы занятости о регистрации на бирже труда в качестве безработного. Оформление такого полиса доступно клиентам застройщика ГК «А101» на всей территории России.

«А101» является стратегическим партнером, с которым ВСК успешно работает по ряду программ страхования, и мы настроены на дальнейшее долгосрочное сотрудничество», — отметил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.

По его словам, страхование на случай потери работы – это продукт, который способствует реализации возможностей по приобретению жилья. Поэтому он равнозначно полезен как покупателю, так и кредитору, и застройщику.