РИАМО - 10 июн. В ходе тушения пожара в жилом доме на проезде Дежнева в столичном районе Южное Медведково спасены 10 жильцов, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС РФ.

Сообщение о пожаре на проезде Дежнева, дом 15, корпус 1 поступило днем в среду. Происходило возгорание на 11-м этаже 12-этажного кирпичного жилого дома.

«В ходе работ по ликвидации пожара было спасено 10 человек», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате возгорания нет.